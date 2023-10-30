Ученые доказали, что съедать три яйца в день полезно

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Употребление по 3 яйца ежедневно в течение 28 дней улучшает количество микроэлементов, витаминов, холина, "хорошего холестерина" (ЛПВП), показатели крови. Об этом свидетельствуют данные исследователей в двух университетах в Коннектикуте, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Ученые спорят о том, сколько можно есть яиц и как часто. Было написано много научных статей о том, что яйца повышают холестерин, однако работы последних лет этот эффект опровергают.

Новое исследование, опубликованное в журнале Nutrients, отличалось от предыдущих комплексным подходом. Ученые не полагались на опросы, а провели прямой эксперимент, в рамках которого измеряли многие показатели организма и оценивали влияние яичной диеты. При этом каждого пациента детально и глубоко обследовали. Всего в эксперименте приняли участие 28 здоровых людей – 21 женщина и 7 мужчин в возрасте от 18 до 35 лет. Некоторые участники были с избыточным весом, но без ожирения.

Людей разбили на три группы. В первой группе участники съедали по три яйца полностью каждый день, во второй – три яичных белка. Третья группа лиц яйца вообще не употребляла. Однако каждый человек по очереди побывал во всех группах. Подобный метод исследования позволяет получить точные результаты.

Разделение на группы тех, кто ест цельные яйца и только белок обосновано различным составом. Холестерин содержится только в желтке, но в этой части яйца есть и другие биоактивные и преимущественно полезные вещества – холин, почти все витамины, включая большинство витаминов группы В, антиоксиданты, важные жирные кислоты и другое. Также в желтках больше кальция, меди, йода, железа, марганца, фосфора, селена и цинка. Белки больше содержат магний и калий.

Ученые выяснили, что вещества содержатся в яйцах в приличных количествах, таким образом они отличаются большой пищевой плотностью. Этим показателем яйца серьезно отличаются от большинства современных продуктов, которые продаются в магазинах. Съедая яйцо, человек получает комплекс поливитаминов и минералов вместе с другими биоактивными компонентами. Отказываясь от их употребления, человек лишается этого, что и подтвердило исследование.

Ученые доказали, что у тех, кто употреблял цельные яйца, улучшалось содержание в организме лютеина и зеаксантина, многих микроэлементов, включая селен, и витаминов – пантотеновой кислоты, B12, D, увеличивался уровень холина.

Исследование показало, что в крови увеличивался показатель изолейцина. С этой аминокислотой связывают повышенный риск развития резистентности к инсулину. В свою очередь, это способствует появлению сахарного диабета. Однако в группе тех, кто ел цельные яйца, этот негативный эффект устранялся аминокислотой глицином, содержавшейся в желтке.

Также цельные яйца оказывали положительное влияние на иммунные клетки и кровь, не снижая гемоглобин и не повышая ее свертываемость.

Ученые считают, что потребление цельных яиц молодыми и здоровыми людьми приводит преимущественно к положительным изменениям в показателях здоровья. О более пожилых пациентах они не говорят по этическим причинам, так как нужно проводить отдельные исследования. Исследования, проведенные в последние годы, свидетельствуют о том, что яйца полезны практически для всех групп населения. Ученые рекомендуют есть одно яйцо в день или 5–6 в неделю.

Ранее хирург Александр Умнов предупредил о том, что тыквенный латте содержит в себе большое количество сахара, а также может содержать сорбат калия, который приводит к расстройству пищеварения.

Эксперт рассказал, что опасность таится в тыквенном сиропе. В одной чашке латте содержится около 200 килокалорий, а в ароматизатор часто добавляют сорбат калия, который может уничтожить полезную микрофлору в кишечнике. Кроме того, в булочках с корицей содержится много быстрых углеводов, дающих ложное чувство насыщения.

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