30 октября, 10:48Общество
Ученые развеяли миф о вреде добавления сахара в кофе или чай
Фото: 123RF/artrich
Добавление сахара в кофе или чай не вредит организму. К такому выводу пришли ученые Лейденского университета. Об этом сообщает Life.ru.
Так, специалисты в течение 32 лет наблюдали за почти 3 тысячами участников исследования, которые употребляли напитки с разным количеством сахара, а затем проходили обследование.
Выяснилось, что коэффициент риска смерти у любителей чая с сахаром вырос лишь на один пункт. Ученые обращают внимание на то, что это слишком медленная динамика, чтобы говорить о пагубном воздействии.
Ученые считают, что в горячие напитки можно добавлять не более 5 граммов сахара. При этом эксперты призывают не злоупотреблять газировками, поскольку в них содержится около 25 граммов сахара.
Ранее швейцарские ученые из университетской психиатрической клиники Базеля и Цюрихского университета доказали, что ежедневное употребление кофеина в умеренных дозах может ухудшить память и увеличить время реакции.
Во время эксперимента специалисты оценивали когнитивные способности испытуемых при помощи проверок концентрации внимания, психомоторики и функции рабочей памяти, которая используется человеком для временного хранения и быстрой обработки информации.
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