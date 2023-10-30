Ученые развеяли миф о вреде добавления сахара в кофе или чай

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Добавление сахара в кофе или чай не вредит организму. К такому выводу пришли ученые Лейденского университета. Об этом сообщает Life.ru.

Так, специалисты в течение 32 лет наблюдали за почти 3 тысячами участников исследования, которые употребляли напитки с разным количеством сахара, а затем проходили обследование.

Выяснилось, что коэффициент риска смерти у любителей чая с сахаром вырос лишь на один пункт. Ученые обращают внимание на то, что это слишком медленная динамика, чтобы говорить о пагубном воздействии.

Ученые считают, что в горячие напитки можно добавлять не более 5 граммов сахара. При этом эксперты призывают не злоупотреблять газировками, поскольку в них содержится около 25 граммов сахара.

Ранее швейцарские ученые из университетской психиатрической клиники Базеля и Цюрихского университета доказали, что ежедневное употребление кофеина в умеренных дозах может ухудшить память и увеличить время реакции.

Во время эксперимента специалисты оценивали когнитивные способности испытуемых при помощи проверок концентрации внимания, психомоторики и функции рабочей памяти, которая используется человеком для временного хранения и быстрой обработки информации.



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