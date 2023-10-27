Ученые назвали негативные последствия кофеина для памяти и работы мозга

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Ежедневное употребление кофеина в умеренных дозах может ухудшить память и увеличить время реакции. Это доказала группа швейцарских ученых из Университетской психиатрической клиники Базеля и Цюрихского университета, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на научный журнал Scientific Reports.

Исследователи провели эксперимент, в котором участвовали 20 здоровых мужчин. Во время теста все участники выполнили три задания: употребление средней дозы кофеина в течение 10 дней, прием плацебо вместо кофеина на тот же срок и отказ от кофеина на 36 часов после девяти дней его употребления. Порядок действий выбирался случайно для каждого добровольца. Кофеин давался в чистом виде, а не растворенный в напитках.

Во время эксперимента ученые оценивали когнитивные способности испытуемых при помощи проверок концентрации внимания, психомоторики и функции рабочей памяти, которая используется человеком для временного хранения и быстрой обработки информации. Для оценки эффективности измерялись как частота ошибок, так и время реакции в ходе испытаний. Кроме того, ученые анализировали мозговую активность участников эксперимента с помощью МРТ.

Полученные результаты доказали, что употребление кофеина каждый день в умеренном количестве ухудшает рабочую память. Люди чаще ошибаются, а также медленнее реагируют.

Данные МРТ-анализа также подтвердили, что нейронная активность в мозге под действием кофеина не отвечала задействованным когнитивным функциям.

Ранее гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала, как часто можно пить кофе без вреда для организма. Она считает, что суточная доза кофеина не должна превышать 100–200 миллиграммов.

Врач предупредила, превышение ежедневной нормы может привести к проблемам с желудком, изжоге.

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