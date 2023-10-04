Врач перечислил напитки, которые ухудшают состояние костей

Фото: depositphotos/photofriday

Чай, кофе и сладкие газированные напитки ухудшают состояние костей. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

За здоровье костной ткани отвечает такой элемент, как кальций. Но есть продукты, которые выводят его из организма и тем самым ухудшают состояние костей.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог В сладких глазированных напитках содержится ортофосфорная кислота. Когда человек получает избыточное количество данного компонента, это увеличивает выведение кальция из организма.

"Также выведению кальция способствует чрезмерное потребление чая и кофе", – предупредил Арзамасцев.

Ранее были названы продукты, употребление которых способствует укреплению костей. Для этих целей рекомендуется включать в рацион творог, поскольку в нем высокая концентрация кальция. Также подойдут и другие молочные продукты. Кроме того, для усвоения кальция требуется витамин D. Его нужное количество можно получить, если, например, употреблять печень трески.

