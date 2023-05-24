08:02Общество
Врач назвала неожиданную причину тяги к сладкому у пожилых людей
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Тяга к сладким продуктам после 60 лет может быть связана с одиночеством и недостатком позитивных эмоций. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.
"Пожилые люди могут испытывать чувство одиночества, неудовлетворенности жизненными условиями. Их может тревожить отсутствие частого контакта со своими родными и близкими. Словом, они достаточно ранимы, особенно когда одиноки. И скрашивают их одиночество именно сладкие продукты", – подчеркнула эксперт.
Дело в том, что употребление сладостей провоцирует выработку гормона радости и помогает поднять настроение.
Вместе с тем эксперт предупреждает, что увлечение сладкими продуктами может быть опасно в связи с риском развития инсулинорезистентности, сахарного диабета и набора лишнего веса.
Ранее россиянам рассказали, с чем может быть связана тяга к кислым продуктам. В частности, такой симптом иногда указывает на недостаток витамина C в организме. Особенно это проявляется в период ОРВИ или других вирусных заболеваний. Кроме того, желание съесть что-то кислое может возникать на фоне проблем в работе ЖКТ, в том числе из-за атрофического гастрита с пониженной секреторной активностью.
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