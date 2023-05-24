Врач назвала неожиданную причину тяги к сладкому у пожилых людей

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Тяга к сладким продуктам после 60 лет может быть связана с одиночеством и недостатком позитивных эмоций. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

"Пожилые люди могут испытывать чувство одиночества, неудовлетворенности жизненными условиями. Их может тревожить отсутствие частого контакта со своими родными и близкими. Словом, они достаточно ранимы, особенно когда одиноки. И скрашивают их одиночество именно сладкие продукты", – подчеркнула эксперт.

Дело в том, что употребление сладостей провоцирует выработку гормона радости и помогает поднять настроение.





Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Сладости – это антидепрессант. Они радуют рецепторы головного мозга выработкой опиоидоподобных компонентов и позволяют человеку получить положительные эмоции, абстрагироваться от социального вакуума, наградить себя за что-то.

Вместе с тем эксперт предупреждает, что увлечение сладкими продуктами может быть опасно в связи с риском развития инсулинорезистентности, сахарного диабета и набора лишнего веса.

Ранее россиянам рассказали, с чем может быть связана тяга к кислым продуктам. В частности, такой симптом иногда указывает на недостаток витамина C в организме. Особенно это проявляется в период ОРВИ или других вирусных заболеваний. Кроме того, желание съесть что-то кислое может возникать на фоне проблем в работе ЖКТ, в том числе из-за атрофического гастрита с пониженной секреторной активностью.

