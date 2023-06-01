Врач предупредила о способности молока разрушать суставы

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Молоко в чрезмерных количествах может способствовать разрушению суставов. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредила врач-диетолог Елена Соломатина.

"Казалось бы, молоко содержит большое количество кальция. И многие его пьют, чтобы восполнить этот элемент. Но в молоке также есть и лактоза – молочный сахар, который при чрезмерном употреблении напитка может вызвать воспаление в организме и ухудшить состояние суставов", – говорит эксперт.

Также вредными для суставов считаются любые сладкие продукты и напитки. "Сахар вызывает воспаление в нашем организме и приводит к активности иммунной системы. Она зачастую начинает разрушать собственные же ткани, в том числе и ткани суставов", – объясняет Соломатина.





Елена Соломатина врач-диетолог Очень вредна для суставов жареная пища, поскольку она образует конечные продукты гликации. Образуются так называемые поперечные сшивки и фактически связывается коллаген. Это очень негативно отражается на состоянии суставов, и они начинают слабеть.

Провоцировать воспаление могут и жирные продукты, поэтому лучше употреблять их как можно меньше. Кроме того, эксперт не рекомендует увлекаться алкоголем.

"Организм тратит большое количество своих компонентов, которые в том числе необходимы для суставов, чтобы компенсировать отравляющее действие алкоголя. Поэтому начинает хуже синтезироваться коллаген. Особенно с возрастом, если есть какие-то воспалительные моменты, суставы разрушаются быстрее", – обратила внимание диетолог.

Отказаться следует и от продуктов, содержащих пурины. "Это жирные наваристые бульоны, грибные, щавелевые супы. Людям, которые склонны к повышению мочевой кислоты, их лучше убрать из рациона", – советует специалист.





Елена Соломатина врач-диетолог Продукты, содержащие много соли, тоже будут вредны для суставов. Дело в том, что она связывает воду. Последняя необходима для внутрисуставной, синовиальной жидкости. Если нарушается обмен, хрящи просто начинают пересыхать и становятся более подвержены повреждению. Если дать нагрузку, они быстрее деформируются.

"Большое количество кофе и различных кофеиносодержащих напитков будет расходовать кальций, значит, его меньше достанется нашим костно-хрящевым структурам", – заключила Соломатина.

Ранее россиянам посоветовали употреблять продукты, богатые витамином D и кальцием, для укрепления костей. Например, это могут быть сельдь, скумбрия и другие виды жирной морской рыбы, а также яичные желтки. Кроме того, в рацион рекомендуется включать молочные продукты и листовые овощи вроде капусты.

