Нутрициолог перечислила продукты, которые обладают обезболивающим эффектом

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Вода поможет при головной боли, а рыба способна справиться с дискомфортом в суставах. Об этом Москве 24 рассказала нутрициолог, специалист по функциональному питанию Тамара Синько.

По ее словам, многие не выпивают необходимое количество воды в течение дня, из-за чего происходит обезвоживание. Так как клетки теряют влагу, кровь становится более густой, рассказала врач.





Тамара Синько нутрициолог, специалист по функциональному питанию Головной мозг недополучает необходимое количество кислорода и питательных веществ, поэтому начинает болеть голова. Чтобы этого не происходило, нужно выпить воды и восполнить количество жидкости.

Во время простуды и боли в горле на помощь придет имбирь. "Он снимает болезненный фон, притупляет ломоту в теле. Можно принимать отвар из имбиря или просто рассасывать его под языком", – порекомендовала специалист.

При болезненной менструации важно включить в рацион продукты, богатые магнием. Часто причиной дискомфорта является дефицит этого элемента, объяснила Синько. "И если мы заблаговременно, хотя бы за неделю до начала ПМС, включим в рацион продукты с магнием, это поможет облегчить боль. Например, орехи, особенно грецкие", – рассказала нутрициолог в интервью программе "Доктор 24".

При дискомфорте в суставах важно есть рыбу, продолжила специалист. Лучше всего включать ее в рацион два-три раза в неделю.





Тамара Синько нутрициолог, специалист по функциональному питанию Такая боль возникает из-за лишнего веса, неправильного образа жизни. Кто-то чрезмерно нагружает свой организм, из-за чего появляются неприятные ощущения в локтях, коленях либо других суставах. Поэтому нужно есть рыбу: она богата омегой-3, которая снимает любые воспаления.

При дисбактериозе возникают спазмы в животе, урчание и метеоризм. В этой ситуации способен помочь непастеризованный йогурт, посоветовала эксперт. "Боль, как правило, расположена в районе пупка или внизу живота. Если человек хорошо переносит молочную продукцию, можно есть непастеризованный йогурт, который будет действовать как обезболивающее", – заключила нутрициолог.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты помогут поддержать здоровье легких. По словам специалиста, в рацион необходимо включать витамин А, который отвечает за обновление слизистых. Он содержится в желто-оранжевых плодах, например в тыкве, томате и моркови.



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