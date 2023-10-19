Диетолог рассказала, как часто можно пить кофе без вреда для организма

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Суточная доза кофеина не должна превышать 100–200 миллиграммов. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на врача-гастроэнтеролога, диетолога Нурию Дианову.

По ее словам, многие люди чувствуют упадок сил из-за того, что световой день становится короче, портится погода, и начинают пить больше кофе, чтобы взбодриться. Однако напиток может принести не только пользу, но и вред, если не соблюдать золотую середину.

Она объяснила, что кофеин ускоряет пульс, вызывает расширение кровеносных сосудов, стимулирует центральную нервную систему. Помимо этого, превышение суточной дозы кофеина может привести к проблемам с желудком, изжоге.

Врач посоветовала отказаться от напитка людям, которые страдают язвой или гастритом. Также не стоит пить кофе за шесть-восемь часов до сна, так как у некоторых могут начаться проблемы со сном.

Дианова посоветовала для разнообразия заменить кофе на цикорий. Он нормализует стул и не содержит кофеин. У цикория натуральный сладковатый вкус, поэтому в напиток можно не добавлять сахар.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина сказала, что кофе поможет защитить сердце и сосуды от старения. По словам специалиста, чтобы получить максимальную пользу от напитка, в день лучше употреблять не больше 4 чашек.

До этого врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев заявил, что кофе ухудшает состояние костей. Это связано с тем, что за здоровье костной ткани отвечает кальций, чрезмерное употребление кофе выводит его из организма.

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