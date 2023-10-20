Врач предупредила о рисках для здоровья при чрезмерном употреблении чая

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Злоупотребление чаем может вызвать тахикардию, головную боль и раздражительность. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

В день рекомендуется пить не более 4–5 чашек зеленого или 3–4 кружек черного чая. "Если употреблять напиток в избыточных количествах, в любом случае будет нагрузка на почки, излишняя тонизация нервной системы", – объясняет эксперт.

В чае, как и в кофе, содержится кофеин, который при переизбытке негативно влияет на самочувствие. "Могут возникнуть раздражительность, головные боли, невозможность сконцентрироваться, тахикардия", – предупредила врач.





Елена Соломатина врач-диетолог Человек сначала начнет срываться на близких, а потом, так как любое психоактивное вещество истощает резервы надпочечников, может наступить обратная реакция, то есть заторможенность и ступор.

Ранее россиян предупредили, что употребление кофе может негативно сказаться на состоянии зубов. Сам напиток является кислой средой, из-за чего способен повреждать эмаль. Кроме того, он выводит из организма кальций. Это, в свою очередь, также может негативно отразиться на здоровье зубов.

