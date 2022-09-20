Диетолог рассказала о необычных свойствах цикория

Фото: depositphotos/apid
Диабетикам и людям, страдающим от проблем с желудочно-кишечным трактом, желательно включить в свой рацион цикорий. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева.
"Я бы рекомендовала цикорий людям с повышенным уровнем сахара в крови, сахарным диабетом, с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, нарушением всасываемости, нарушением микрофлоры кишечника", – отметила эксперт.
Кроме того, по словам Аплетаевой, цикорий не раздражает желудочно-кишечный тракт и хорошо влияет на его микрофлору.
"Это очень хороший напиток, который опосредованно будет влиять в том числе и на подпитку хороших бактерий. Но нужно понимать, что он не вылечит. Мы продуктами не можем вылечить болезнь. Но питанием можно улучшить ту или иную ситуацию, связанную с определенными заболеваниями", – говорит диетолог.
Однако такой напиток будет полезен все же не всем. В частности, от цикория лучше отказаться при наличии аллергии или индивидуальной непереносимости, заключила врач.
Ранее были названы полезные свойства чая с розмарином. Специалисты отмечают, что такой напиток улучшает пищеварение. Кроме того, он способен снять головную боль, а также укрепить иммунитет, память и повысить концентрацию. Если пить чай с розмарином регулярно, то напиток поможет контролировать уровень глюкозы в крови.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: