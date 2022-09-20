Диетолог рассказала о необычных свойствах цикория

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Диабетикам и людям, страдающим от проблем с желудочно-кишечным трактом, желательно включить в свой рацион цикорий. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева.

"Я бы рекомендовала цикорий людям с повышенным уровнем сахара в крови, сахарным диабетом, с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, нарушением всасываемости, нарушением микрофлоры кишечника", – отметила эксперт.





Марина Аплетаева врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Цикорий содержит инулин. Это вещество, которое влияет на снижение уровня сахара в крови. То есть оно достаточно благотворно воздействует на организм людей, у которых повышен уровень сахара в крови, он снижает гликемическую нагрузку.

Кроме того, по словам Аплетаевой, цикорий не раздражает желудочно-кишечный тракт и хорошо влияет на его микрофлору.

"Это очень хороший напиток, который опосредованно будет влиять в том числе и на подпитку хороших бактерий. Но нужно понимать, что он не вылечит. Мы продуктами не можем вылечить болезнь. Но питанием можно улучшить ту или иную ситуацию, связанную с определенными заболеваниями", – говорит диетолог.

Однако такой напиток будет полезен все же не всем. В частности, от цикория лучше отказаться при наличии аллергии или индивидуальной непереносимости, заключила врач.

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