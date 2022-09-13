Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

18:28

Главная / Новости /

Терапевт рассказала о неожиданной пользе кофе

Для сердца и печени: терапевт рассказала о неожиданной пользе кофе
обществоэксклюзив

Фото: depositphotos/photofriday

Употребление кофе благотворно влияет на здоровье сердца и печени. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Елена Соломатина.

Существует мнение, что кофе вредит сердцу. Однако это не совсем так, когда речь идет о здоровых людях, которые не страдают от болезней вроде аритмии и гипертонии, уточнила эксперт.

"Дело в том, что в кофе содержится очень много полезных веществ, в частности полифенолы, биофлавоноиды, то есть антиоксиданты, которые, наоборот, защищают наше сердце от разрушения, от раннего старения", – подчеркнула врач.

Употребление этого напитка также снижает риск возникновения инфаркта, продолжает Соломатина. Более того, исследования показали, что кофе благотворно воздействует и на печень, отметила эксперт.

Защищает нашу печень и даже препятствует переходу от цирроза в рак. А надо сказать, что холестерин как раз вырабатывает наша печень. Поэтому от состояния нашей печени зависит наша сердечно-сосудистая система в том числе.
Елена Соломатина
врач-диетолог

Но несмотря на наличие полезных свойств, у напитка все же есть противопоказания. Во-первых, кофе тонизирует и может повысить частоту сердечных сокращений. Поэтому людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы не стоит его употреблять в моменты обострения.

"Но, в принципе, в состоянии ремиссии понемногу кофе можно пить. И как антиоксидант он даже будет предотвращать развитие сердечных заболеваний", – сказала Соломатина в интервью программы "Доктор 24".

Еще одним недостатком напитка врач назвала то, что он вызывает привыкание. Дело в том, что сначала организм ярко ощущает тонизирующий эффект от кофе. Но со временем одной чашки уже становится недостаточно, чтобы почувствовать его. В результате нужно все время повышать дозу, заключила эксперт.

Ранее россиянам рассказали про худшие сочетания продуктов с кофе. В частности, не стоит его употреблять вместе с шоколадом или алкоголем, предупредила врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова. От такой комбинации может появиться изжога.

Читайте также

Медведева Светлана

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать