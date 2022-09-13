Терапевт рассказала о неожиданной пользе кофе

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Употребление кофе благотворно влияет на здоровье сердца и печени. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Елена Соломатина.

Существует мнение, что кофе вредит сердцу. Однако это не совсем так, когда речь идет о здоровых людях, которые не страдают от болезней вроде аритмии и гипертонии, уточнила эксперт.

"Дело в том, что в кофе содержится очень много полезных веществ, в частности полифенолы, биофлавоноиды, то есть антиоксиданты, которые, наоборот, защищают наше сердце от разрушения, от раннего старения", – подчеркнула врач.

Употребление этого напитка также снижает риск возникновения инфаркта, продолжает Соломатина. Более того, исследования показали, что кофе благотворно воздействует и на печень, отметила эксперт.





Елена Соломатина врач-диетолог Защищает нашу печень и даже препятствует переходу от цирроза в рак. А надо сказать, что холестерин как раз вырабатывает наша печень. Поэтому от состояния нашей печени зависит наша сердечно-сосудистая система в том числе.

Но несмотря на наличие полезных свойств, у напитка все же есть противопоказания. Во-первых, кофе тонизирует и может повысить частоту сердечных сокращений. Поэтому людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы не стоит его употреблять в моменты обострения.

"Но, в принципе, в состоянии ремиссии понемногу кофе можно пить. И как антиоксидант он даже будет предотвращать развитие сердечных заболеваний", – сказала Соломатина в интервью программы "Доктор 24".

Еще одним недостатком напитка врач назвала то, что он вызывает привыкание. Дело в том, что сначала организм ярко ощущает тонизирующий эффект от кофе. Но со временем одной чашки уже становится недостаточно, чтобы почувствовать его. В результате нужно все время повышать дозу, заключила эксперт.

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