Диетолог рассказала, как достичь желаемого веса с помощью кофе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Диетолог-нутрициолог Екатерина Кравцова в интервью URA.RU поделилась особенностью кофе снижать вес в кратчайшие сроки. Однако, по словам специалиста, эффект может оказаться недолговременным.
"Дело в том, что кофеин повышает активность дофаминовых рецепторов и адреналина, то есть он обладает возбуждающим и тонизирующим эффектом", – подчеркнула врач.
За счет дофаминовых рецепторов вещество также влияет на состояние жировых клеток. По словам диетолога, снизить вес с помощью кофеина можно, но только на определенное время.
Кравцова уточнила, что при частом употреблении напитка необходимо добавить в рацион курагу или изюм, поскольку кофеин вымывает из организма калий, а сухофрукты помогут восполнить недостаток.
Еще один популярный вид напитка – зеленый кофе – практически не имеет полезных свойств. Диетолог уточнила, что его отличие от знакомого всем кофе заключается в отказе от обжарки. Таким образом, напиток обладает только иными вкусовыми особенностями.
Ранее россиянам рассказали о том, какие продукты могут стать более полезными для организма после термической обработки. К популярным способам приготовления полезных приемов пищи отнесли тушение.
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