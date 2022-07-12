Гастроэнтеролог рассказала, чем опасен отказ от обеда

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала Москве 24, что отказ от обеда провоцирует переедание вечером, набор лишнего веса и проблемы со здоровьем в целом.

"Когда человек пропустил обед, он попытается вознаградить себя большим разнообразием пищи. Если он еще пойдет в магазин, то это самый плохой вариант: он будет подвержен всем запахам, всей стимуляции, и поэтому ему будет хотеться абсолютно все. И это будут эмоциональные покупки: когда человек очень голоден, он не может вовремя остановиться", – говорит эксперт.

Кроме того, систематическое переедание может привести и к другим проблемам.





Нурия Дианова врач-гастроэнтеролог, диетолог При отсутствии режима желчь склонна к сгущению, образованию камней. Там могут быть признаки воспаления, застоя, а также на этом фоне расти полипы.

"Когда мы даем избыточную пищевую нагрузку, особенно богатую жирами да еще и вечерком, то происходит проблема с желчным пузырем либо с поджелудочной, либо все вместе", – предупредила специалист.

Ранее врач отделения гастроэнтерологии Боткинской больницы Светлана Осипова рассказала, что употребление воды во время приема пищи может привести к растяжению желудка. Впоследствии это может привести к тому, что для насыщения потребуется больший объем продуктов, отметила эксперт.

