Врач рассказала, чем можно заменить вредный фастфуд

Отказ от фастфуда нелегко дается тем, кто решил перейти на здоровое питание. Рассказываем, почему людям нравятся бургеры и картофель фри, а также можно ли перестать потреблять такие продукты.

Виноват мозг

Специалисты считают, что отвыкнуть от фастфуда вполне возможно, но на первых порах любителям быстрого перекуса придется непросто.

"Все дело в нашем головном мозге. Вкусовое сочетание жирного и сладкого воспринимается им как самое притягательное", – рассказала диетолог-кардиолог Асият Хачирова.

По словам врача, если организм ежедневно требует фастфуд, значит, мозг уже приучен к определенному сочетанию запаха и вкуса. Получается, что привычка есть высококалорийную, но бесполезную с точки зрения питательной ценности еду уже выработалась.

Чтобы отказ от вредной пищи не был мучительным, сначала лучше разобраться, из чего состоит стандартный обед, который клиенты заказывают в ресторане быстрого питания. Такой метод поможет подобрать альтернативу неправильным продуктам.

Например, булочки для бургеров изготовлены из муки с добавлением улучшителей. Она не содержит важных питательных веществ и клетчатки, которые находятся в оболочке зерна.





Асият Хачирова диетолог-кардиолог Особенность таких изделий в том, что они очень быстро поднимают уровень сахара в крови и дают нам блаженное чувство сытости. Но столь же стремительно происходит и его снижение. В итоге для продолжительного чувства насыщения организм требует большего количества еды.

По такому же принципу работает и сахар, содержащийся в сладкой газировке, которую также потребляют любители фастфуда.

Не до жиру

Еще одна особенность фастфуда – высокая жирность, а значит, и большая калорийность.

"Соусы внутри бургера и жир в картофеле, которым он обогащается во время приготовления, тоже работают на продолжительность чувства насыщения", – пояснила диетолог.

Причем количество жира, попадающее в организм с фастфудом, столь велико, что человек испытывает чувство тяжести после такого перекуса.





Асият Хачирова диетолог-кардиолог Стоит упомянуть про трансжиры, которые губительно действуют на здоровье, если их количество превышает в рационе долю в 1%. Они содержатся в маргарине (входит в состав теста для булочек) и в горячем масле для фритюра, которое фильтруют и используют повторно.

Все эти уловки рассчитаны на то, чтобы снизить себестоимость конечного продукта и сделать еду доступной массовому покупателю.

Поможет ЗОЖ

Специалисты считают, что сейчас настало самое подходящее время отучить свой организм от фастфуда. Для того чтобы полюбить здоровую еду, эксперты советуют начать с простых шагов. Например, больше есть фрукты – они обладают выраженным сладким вкусом, к которому привыкли поклонники вредной пищи. Также нужно ввести в рацион орехи и семечки – это отличный источник полезных жиров для организма.

"Крупы и макароны хорошо насыщают организм, но при этом не вызывают резкого подъема сахара в крови. Значит, сытость от них будет продолжительной и без применения жирных соусов", – отметила Хачирова.

Кроме того, врач рекомендует регулярно употреблять сезонные овощи. Они обогащают рацион витаминами и минералами, а также заполняют объем желудка без перебора в калориях. Но если отказаться от быстрого перекуса сложно, то можно найти ему здоровую альтернативу. Например, приготовить тот же бургер по домашнему рецепту.





Асият Хачирова диетолог-кардиолог Возьмите булочку из муки первого или второго сорта либо из цельнозерновой муки. Выберите куриную котлету и используйте минимум жирного соуса или замените его овощными. Кроме того, добавьте в бургер побольше овощей.

Картофель фри следует заменить корнеплодом, запеченным с пряными травами, придающими ему приятный аромат и вкус. Вместо сладкой газировки рекомендуется покупать аналог, сделанный с использованием современных сахарозаменителей. Еще лучше совсем отказаться от такого напитка в пользу чистой питьевой воды, чая или кофе.