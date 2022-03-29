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Врач рассказала, чем можно заменить вредный фастфуд

Быстрый перекус: чем опасен фастфуд и как от него отказаться
обществоеда

Отказ от фастфуда нелегко дается тем, кто решил перейти на здоровое питание. Рассказываем, почему людям нравятся бургеры и картофель фри, а также можно ли перестать потреблять такие продукты.

Виноват мозг

Фото: depositphotos/Shaiith79

Специалисты считают, что отвыкнуть от фастфуда вполне возможно, но на первых порах любителям быстрого перекуса придется непросто.

"Все дело в нашем головном мозге. Вкусовое сочетание жирного и сладкого воспринимается им как самое притягательное", – рассказала диетолог-кардиолог Асият Хачирова.

По словам врача, если организм ежедневно требует фастфуд, значит, мозг уже приучен к определенному сочетанию запаха и вкуса. Получается, что привычка есть высококалорийную, но бесполезную с точки зрения питательной ценности еду уже выработалась.

Чтобы отказ от вредной пищи не был мучительным, сначала лучше разобраться, из чего состоит стандартный обед, который клиенты заказывают в ресторане быстрого питания. Такой метод поможет подобрать альтернативу неправильным продуктам.

Например, булочки для бургеров изготовлены из муки с добавлением улучшителей. Она не содержит важных питательных веществ и клетчатки, которые находятся в оболочке зерна.

Особенность таких изделий в том, что они очень быстро поднимают уровень сахара в крови и дают нам блаженное чувство сытости. Но столь же стремительно происходит и его снижение. В итоге для продолжительного чувства насыщения организм требует большего количества еды.
Асият Хачирова
диетолог-кардиолог

По такому же принципу работает и сахар, содержащийся в сладкой газировке, которую также потребляют любители фастфуда.

Не до жиру

Фото: depositphotos/bhofack2

Еще одна особенность фастфуда – высокая жирность, а значит, и большая калорийность.

"Соусы внутри бургера и жир в картофеле, которым он обогащается во время приготовления, тоже работают на продолжительность чувства насыщения", – пояснила диетолог.

Причем количество жира, попадающее в организм с фастфудом, столь велико, что человек испытывает чувство тяжести после такого перекуса.

Стоит упомянуть про трансжиры, которые губительно действуют на здоровье, если их количество превышает в рационе долю в 1%. Они содержатся в маргарине (входит в состав теста для булочек) и в горячем масле для фритюра, которое фильтруют и используют повторно.
Асият Хачирова
диетолог-кардиолог

Все эти уловки рассчитаны на то, чтобы снизить себестоимость конечного продукта и сделать еду доступной массовому покупателю.

Поможет ЗОЖ

Фото: depositphotos/Superlime

Специалисты считают, что сейчас настало самое подходящее время отучить свой организм от фастфуда. Для того чтобы полюбить здоровую еду, эксперты советуют начать с простых шагов. Например, больше есть фрукты – они обладают выраженным сладким вкусом, к которому привыкли поклонники вредной пищи. Также нужно ввести в рацион орехи и семечки – это отличный источник полезных жиров для организма.

"Крупы и макароны хорошо насыщают организм, но при этом не вызывают резкого подъема сахара в крови. Значит, сытость от них будет продолжительной и без применения жирных соусов", – отметила Хачирова.

Кроме того, врач рекомендует регулярно употреблять сезонные овощи. Они обогащают рацион витаминами и минералами, а также заполняют объем желудка без перебора в калориях. Но если отказаться от быстрого перекуса сложно, то можно найти ему здоровую альтернативу. Например, приготовить тот же бургер по домашнему рецепту.

Возьмите булочку из муки первого или второго сорта либо из цельнозерновой муки. Выберите куриную котлету и используйте минимум жирного соуса или замените его овощными. Кроме того, добавьте в бургер побольше овощей.
Асият Хачирова
диетолог-кардиолог

Картофель фри следует заменить корнеплодом, запеченным с пряными травами, придающими ему приятный аромат и вкус. Вместо сладкой газировки рекомендуется покупать аналог, сделанный с использованием современных сахарозаменителей. Еще лучше совсем отказаться от такого напитка в пользу чистой питьевой воды, чая или кофе.

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