Диетолог рассказала, почему стоит отказаться от употребления сосисок

Мода на здоровый образ жизни вынуждает людей отказываться от некоторых видов пищи, например колбасы и сосисок. Рассказываем, почему лучше не есть мясные деликатесы и как уменьшить их вредные свойства, если нет другого выбора.

Не навреди

Диетолог-терапевт Ольга Лушникова напомнила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует полностью исключить из рациона питания продукты из переработанного мяса: сосиски, колбасы, ветчину и другие деликатесы.

"Есть данные, что ежедневное употребление даже 50 граммов этих продуктов на 18% повышает риск развития колоректального рака – злокачественной опухоли толстого кишечника", – предостерегла эксперт.

По ее словам, колбаса и сосиски часто производятся из некачественного мяса, содержат дешевые растительные жиры, избыточное количество соли, усилители вкуса и консерванты.



Ольга Лушникова диетолог-терапевт Канцерогенной активностью обладает добавка Е 250 – нитрит натрия. Между тем она используется для придания сосискам привычного розового цвета и, являясь консервантом, препятствует росту и развитию опасных бактерий, особенно при комнатной температуре.

Эксперт считает, что колбаса и сосиски промышленного производства должны лишь эпизодически присутствовать на столе, если не удается совсем от них отказаться.

Готовим дома

Фото: depositphotos/ Photozirka

Специалисты советуют искать в магазинах мясную продукцию без консервантов, усилителей вкуса и стабилизаторов.

"Подходящий состав молочных сосисок: мясо индейки, питьевая вода, сухое молоко, пищевая соль, сахар, экстракты белого, черного и зеленого перца, мускатного ореха, а также лимон, сельдерей и декстроза", – рассказала эксперт.

Сосиски с таким составом внешне легко определить по светлому, слегка сероватому оттенку, поскольку именно такой цвет имеет отварная птица.

Полезные деликатесы лучше сделать в домашних условиях. Например, для приготовления молочных сосисок из индейки понадобится 300 граммов мяса птицы, одно яйцо, 300 миллилитров молока, а также 30 граммов белого батона, одна луковица, соль и специи по вкусу.





Ольга Лушникова диетолог-терапевт Все ингредиенты надо пропустить через мясорубку. Чтобы сосиски получились нежнее, можно проделать это дважды.

Для приготовления сосисок врач советует использовать пищевую пленку или специальную оболочку. Затем заготовки следует убрать в холодильник на несколько часов. Варить их нужно 15–20 минут – получится вкусное и действительно полезное блюдо.

Помогут овощи

Если все-таки не удалось найти сосиски с правильным составом, а других вариантов утолить голод нет, то можно сочетать мясные продукты с овощными гарнирами.

"Используйте все виды капусты (брокколи, брюссельскую, цветную, белокочанную), а также кабачки, цукини, баклажаны, стручковую фасоль и замороженные овощные смеси. Их можно тушить, запекать, готовить на гриле или на пару", – рассказала диетолог.

К сосискам также хорошо подавать гречку, бурый, коричневый и дикий рис, макароны из твердых сортов пшеницы или булгур. Любой гарнир лучше сочетать с салатами из свежих овощей и зелени. Подойдут помидоры, огурцы, цветной перец, черная, зеленая и белая редька, редис, дайкон и корень сельдерея.

Можно обезопасить деликатес салатными листьями, рукколой, мангольдом, укропом, петрушкой, базиликом и кинзой. Также стоит добавлять в блюда кунжут, семя льна и тыквенные семечки.



Ольга Лушникова диетолог-терапевт Клетчатка, которая содержится в овощах, зелени, семенах и крупах, несколько нейтрализует всасывание жиров и вредных веществ, которые содержатся в сосисках.

Кроме того, диетолог посоветовала использовать в рационе отруби, которые считаются лидерами по содержанию пищевых волокон. Они замедляют усваивание токсичных веществ и ускоряют их выведение из организма.