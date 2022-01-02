Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

08:15

Главная / Истории /

Диетолог рассказала, через сколько дней после праздника нужно выбрасывать салаты

В помойку, а не на тарелку: с какого момента нельзя доедать праздничные салаты
общество еда праздники Новый год 2022

К Новому году принято подавать множество блюд, съесть которые или хотя бы просто попробовать за один прием нереально. Хозяйки утешают себя тем, что потом долго не придется готовить. Мы выясняли, почему новогодний оливье нельзя доедать несколько дней подряд.

Фото: epositphotos/tsuguliev

Так не годится!

Тазики с новогодними салатами давно вошли в анекдоты и стали мемами. В каникулы многие люди доедают продукты, которые после застолья жалко выбрасывать. Чтобы не отравиться "остатками праздника", диетолог, нутрициолог Ольга Алемайкина советует разобраться, какую пищу, как долго и в каких условиях можно хранить.

"Блюда с праздничного стола опасно доедать в течение недели после новогодней ночи. Люди не задумываются о том, какие серьезные последствия могут возникнуть даже от легких и незаметных пищевых отравлений", – комментирует эксперт.

Особую опасность представляют салаты. Они относятся к скоропортящимся пищевым продуктам. Салаты рекомендуется хранить в холодильнике при температуре от 2 до 6 градусов, а сроки годности таких блюд строго регламентированы. По словам врача, в них перемешано множество продуктов с разной стойкостью хранения, поэтому срок годности таких блюд зависит от рецепта. К тому же салаты часто заправляют майонезом или другими соусами, а это ускоряет процессы размножения микробов.

Фото: epositphotos/haarmony

Долой майонез

Самые популярные новогодние угощения – оливье и крабовый салат. Ольга Алемайкина советует съедать эти блюда в течение 10 часов, если в них добавлен майонез. Да и то при условии, что все это время они хранились в холодильнике, а на стол выкладывались лишь небольшими порциями.

Майонезный салат нельзя есть на утро после новогодней ночи – это яд. Во всех компонентах начинается стремительное размножение патогенной микрофлоры, приводящей к образованию токсических веществ.
Ольга Алеймакина
диетолог, нутрициолог

Так что если оливье или "шуба" простояли на столе всю праздничную ночь и только под утро перекочевали в холодильник, то такой салат следует выбросить.

Чтобы продлить срок службы закусок, диетолог советует не класть майонез сразу во все блюдо. Незаправленный салат нужно разделить на небольшие части, которые потом можно быстро смешать и заправить перед употреблением. Оставшиеся приготовленные компоненты лучше по отдельности хранить в холодильнике.

"Незаправленные салаты из фруктов, сырых и вареных овощей, винегреты, а также блюда с добавлением мяса, птицы, копченостей могут храниться 18 часов. После добавления майонеза или других соусов их следует съесть в течение 12 часов. Незаправленные салаты с морепродуктами также годятся в пищу не дольше 12 часов", – говорит Алемайкина.

Наибольший срок хранения имеют салаты из маринованных, соленых и квашеных овощей. Ими можно лакомиться до 36 часов.

Фото: epositphotos/verka.s21.gmail.com

Под колпаком

Кулинарные блюда нельзя оставлять на столе, при комнатной температуре. Их вкус меняется не в лучшую сторону, не говоря уже об отсутствии пользы. Это касается и фруктов, которые были нарезаны, но не убраны в холодильник. В таких плодах, по словам эксперта, нет витаминов, зато есть множество бактерий. Хранить продукты в холодильнике открытыми врач не рекомендует.

"Если салаты стоят без какой-либо защиты, то они быстро заветриваются, высыхают и становятся непригодными для употребления. Это зависит от количества воды в продуктах", – говорит Ольга Алемайкина.

Блюда в холодильнике нужно обязательно накрывать пищевой фольгой. Врач отмечает, что она не дает просачиваться посторонним запахам, не впитывает жир и не пропускает влагу. Защищенные таким способом продукты "проживут" дольше, чем в пакете или пленке.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать