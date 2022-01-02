Диетолог рассказала, через сколько дней после праздника нужно выбрасывать салаты

К Новому году принято подавать множество блюд, съесть которые или хотя бы просто попробовать за один прием нереально. Хозяйки утешают себя тем, что потом долго не придется готовить. Мы выясняли, почему новогодний оливье нельзя доедать несколько дней подряд.



Так не годится!

Тазики с новогодними салатами давно вошли в анекдоты и стали мемами. В каникулы многие люди доедают продукты, которые после застолья жалко выбрасывать. Чтобы не отравиться "остатками праздника", диетолог, нутрициолог Ольга Алемайкина советует разобраться, какую пищу, как долго и в каких условиях можно хранить.

"Блюда с праздничного стола опасно доедать в течение недели после новогодней ночи. Люди не задумываются о том, какие серьезные последствия могут возникнуть даже от легких и незаметных пищевых отравлений", – комментирует эксперт.

Особую опасность представляют салаты. Они относятся к скоропортящимся пищевым продуктам. Салаты рекомендуется хранить в холодильнике при температуре от 2 до 6 градусов, а сроки годности таких блюд строго регламентированы. По словам врача, в них перемешано множество продуктов с разной стойкостью хранения, поэтому срок годности таких блюд зависит от рецепта. К тому же салаты часто заправляют майонезом или другими соусами, а это ускоряет процессы размножения микробов.



Долой майонез

Самые популярные новогодние угощения – оливье и крабовый салат. Ольга Алемайкина советует съедать эти блюда в течение 10 часов, если в них добавлен майонез. Да и то при условии, что все это время они хранились в холодильнике, а на стол выкладывались лишь небольшими порциями.





Ольга Алеймакина диетолог, нутрициолог Майонезный салат нельзя есть на утро после новогодней ночи – это яд. Во всех компонентах начинается стремительное размножение патогенной микрофлоры, приводящей к образованию токсических веществ.

Так что если оливье или "шуба" простояли на столе всю праздничную ночь и только под утро перекочевали в холодильник, то такой салат следует выбросить.

Чтобы продлить срок службы закусок, диетолог советует не класть майонез сразу во все блюдо. Незаправленный салат нужно разделить на небольшие части, которые потом можно быстро смешать и заправить перед употреблением. Оставшиеся приготовленные компоненты лучше по отдельности хранить в холодильнике.

"Незаправленные салаты из фруктов, сырых и вареных овощей, винегреты, а также блюда с добавлением мяса, птицы, копченостей могут храниться 18 часов. После добавления майонеза или других соусов их следует съесть в течение 12 часов. Незаправленные салаты с морепродуктами также годятся в пищу не дольше 12 часов", – говорит Алемайкина.

Наибольший срок хранения имеют салаты из маринованных, соленых и квашеных овощей. Ими можно лакомиться до 36 часов.



Под колпаком

Кулинарные блюда нельзя оставлять на столе, при комнатной температуре. Их вкус меняется не в лучшую сторону, не говоря уже об отсутствии пользы. Это касается и фруктов, которые были нарезаны, но не убраны в холодильник. В таких плодах, по словам эксперта, нет витаминов, зато есть множество бактерий. Хранить продукты в холодильнике открытыми врач не рекомендует.

"Если салаты стоят без какой-либо защиты, то они быстро заветриваются, высыхают и становятся непригодными для употребления. Это зависит от количества воды в продуктах", – говорит Ольга Алемайкина.

Блюда в холодильнике нужно обязательно накрывать пищевой фольгой. Врач отмечает, что она не дает просачиваться посторонним запахам, не впитывает жир и не пропускает влагу. Защищенные таким способом продукты "проживут" дольше, чем в пакете или пленке.

