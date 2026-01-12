Рютте заявил, что решение о "необратимом пути" Украины в НАТО остается в силе

Фото: ТАСС/photothek.de/picture alliance/Kira Hofmann

Решение о "необратимом пути" Украины в НАТО остается в силе, несмотря на возражения Венгрии и США против ее членства. Об этом заявил генсек Альянса Марк Рютте на пресс-конференции в Хорватии, которая транслировалась пресс-службой НАТО.

Политик напомнил, что данное решение было принято на саммите в Вашингтоне в 2024 году.

"Однако мы сейчас имеем ситуацию, когда ряд стран НАТО, включая Венгрию и США, выступают против членства Украины. И у нас стоит вопрос о гарантиях безопасности Украине после конфликта или заключения долгосрочного мира, если Украина не будет в НАТО, тогда что это будет?" – высказался Рютте.

В своей речи он также представил последние предложения "коалиции желающих" по Украине, среди которых была идея возможной интервенции западных войск в страну в случае прекращения огня.

Ранее Владимир Путин назвал попытки западных государств включить Украину в Альянс второй причиной возникновения кризиса. По словам российского лидера, этот процесс продолжается уже несколько лет и представляет угрозу для безопасности РФ.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не будет участницей НАТО. Бывший украинский лидер Виктор Янукович также назвал возможное вступление Украины в Альянс катастрофой для страны и прямой дорогой к гражданской войне.