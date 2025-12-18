Форма поиска по сайту

18 декабря, 21:06

Зеленский отказался внести в конституцию Украины пункт о невступлении в НАТО

Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER HOSLET

Президент Украины Владимир Зеленский отказался включать в конституцию страны пункт о невступлении в НАТО. Об этом глава государства заявил в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

"Пусть украинский народ решает, что делать с этой конституцией, а не кто-либо еще. Это наша конституция и это курс: мы хотели бы иметь такие гарантии безопасности и считаем, что мы их заслуживаем", – приводит слова Зеленского РИА Новости.

Кроме того, украинский президент считает, что в будущем многие страны могут поменять позицию по членству Украины в НАТО. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на агентство Reuters.

"Может быть, кто-то поймет, что сильная украинская армия укрепляет НАТО, а не наоборот. Политики меняются. Кто-то живет, кто-то умирает. Такова жизнь", – сказал Зеленский.

Киевский лидер также напомнил, как до начала спецоперации экс-президент США Джо Байден говорил, что Украина не будет членом НАТО. Последующие обсуждения этого вопроса с американской стороной, по словам Зеленского, вызывали у чиновников только усмешку.

Владимир Путин ранее назвал попытки западных государств включить Украину в Альянс второй причиной возникновения кризиса. По словам российского лидера, это продолжается уже несколько лет. Этот процесс представляет угрозу для безопасности РФ, подчеркнул Путин.

В свою очередь, глава США Дональд Трамп заявил, что Украина не будет участницей НАТО. Бывший украинский лидер Виктор Янукович также назвал возможное вступление Украины в Альянс катастрофой для страны и прямой дорогой к гражданской войне.

