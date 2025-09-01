Путин: для урегулирования конфликта на Украине нужно устранить первопричины

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Для долгосрочного урегулирования конфликта на Украине необходимо устранить первопричины кризиса и восстановить "справедливый баланс" в сфере безопасности. Такое мнение высказал Владимир Путин на заседании совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Президент отметил, что кризис на Украине произошел не из-за нападения России, а по причине госпереворота в 2014 году, который, по его словам, был поддержан и вызван западными странами. Глава государства также напомнил, что результате этого события было ликвидировано то политическое руководство, которое не поддерживало вступление страны в НАТО.

Путин назвал попытки западных государств включить Украину в Альянс второй причиной возникновения кризиса. Он обратил внимание, что это происходит уже на протяжении многих лет. Однако, по его словам, данный процесс представляет угрозу для безопасности России.

Российский лидер также оценил усилия и предложения Китая, Индии и иных стратегических партнеров по урегулированию конфликта на Украине. Однако он считает, что ни одна страна не может обеспечить свою безопасность за счет другой.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщал, что во время переговоров с участием спецпредставителя американского лидера Стивена Уиткоффа Вашингтону и Москве удалось сократить список разногласий по Украине до двух вопросов – гарантий безопасности и территориальных уступок.

По его мнению, теперь судьба урегулирования конфликта остается открытой. Он считает, что если мира удастся достичь, то только благодаря огромной работе Уиткоффа и президента США Дональда Трампа.

