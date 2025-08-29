Рябков: РФ рассчитывает, что США продолжат работу с Украиной по реализации соглашений

Фото: 123RF/berezko

Россия рассчитывает, что США продолжат работу с Украиной по реализации договоренностей, достигнутых на встрече на Аляске. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

"Мы исходим из того, что никаких отклонений от этих пониманий не будет. Рассчитываем, что именно так в конечном итоге воспримут ситуацию и в Киеве, и в европейских столицах, где откровенный саботаж проводится. Сегодня по-другому назвать их действия невозможно", – заметил дипломат.

По его словам, российская сторона работает над тем, чтобы не дать противникам мирного урегулирования украинского конфликта сорвать соглашения, к которым удалось прийти на Аляске. Это первоочередная задача Москвы, подчеркнул Рябков.

Замглавы МИД РФ также добавил, что контакты России и США по проблемным вопросам могут состоятся в ближайшие недели.

"Вопрос стоит в повестке дня, окончательные даты не согласованы, но мы исходим из того, что пауза не будет и дальше затягиваться", – отметил дипломат.

Ранее вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что во время переговоров с участием спецпредставителя американского президента Стивена Уиткоффа США и России удалось сократить список разногласий по Украине до 2 вопросов – гарантий безопасности и территориальных уступок.

Он добавил, что судьба мирного урегулирования украинского конфликта остается открытой. По его словам, если мира удастся достичь, то только благодаря огромной работе Уиткоффа и американского президента Дональда Трампа.