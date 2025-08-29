Вэнс: США и РФ на переговорах с Уиткоффом сузили разногласия по Украине до 2 вопросов

Фото: ТАСС/POOL/Кристина Кормилицына

США и России во время переговоров с участием спецпредставителя американского президента Стивена Уиткоффа удалось сократить список разногласий по Украине до 2 вопросов – гарантий безопасности и территориальных уступок. Об этом заявил вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс, передает РИА Новости.

По его словам, Уиткофф является бесценным членом команды США.

"Он никого не вводил в заблуждение относительно того, что говорили ему россияне и какие уступки были сделаны", – заметил Вэнс.

Вице-президент США добавил, что судьба мирного урегулирования украинского конфликта остается открытой. По его словам, если мира удастся достичь, то только благодаря огромной работе Уиткоффа и американского президента Дональда Трампа.

Между тем главы МИД и министры обороны Евросоюза договорились расширить мандат тренировочной миссии ЕС для Украины, заявила глава европейской дипслужбы Кая Каллас.

"Что касается гарантий, у нас есть общее соглашение о расширении мандата нашей тренировочной миссии, чтобы осуществлять подготовку наших сил на территории Украины. Европейские инструкторы будут направлены в учебные заведения и академии Украины", – рассказала Каллас.

При этом она не уточнила сроки начала исполнения этого решения, которое пока носит предварительный характер. По ее словам, после завершения украинского конфликта Евросоюз "не намерен допустить повторения 2022 года".

Ранее Вэнс заявил, что Россия впервые за 3,5 года проявила гибкость в своих основных требованиях на переговорах по урегулированию украинского конфликта. Американский вице-президент уточнил, что российская сторона пошла на значительные уступки Трампу, и опроверг обвинения в том, что Москва обманывает Вашингтон.

США, по его словам, добросовестно участвуют в переговорах, стремясь прекратить кровопролитие и вести диалог как с русскими, так и с украинцами. Тем не менее Вэнс не считает, что конфликт будет "завершен в одночасье".