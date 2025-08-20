Лавров: Москва согласна с тем, что гарантии безопасности Украины должна обеспечивать и РФ

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Москва согласна с тем, что гарантии безопасности Украины должна обеспечивать и Россия. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции с иорданским коллегой Айманом ас-Сафади, передает РИА Новости.

Министр напомнил, что речь об этом уже шла на переговорах в Стамбуле, которые проходили в апреле 2022 года. Лавров обратил внимание, что с такой инициативой выступили украинские представители, предложив основные принципы договоренностей по завершению боев и достижению мира на Украине.

Среди этих принципов, как уточнил Лавров, был отказ украинской стороны от вступления в НАТО, а также подтверждение нейтрального и безъядерного статуса Киева. В контексте этой темы представители Украины заявляли о необходимости разработки гарантий безопасности, участниками которых были бы все постоянные члены Совбеза ООН, то есть Россия, КНР, США, Франция, Британия и ряд других стран, в том числе Германия и Турция.

Тогда Москва поддержала инициативу Киева и была готова "вслед за парафированием" подписать официальный договор, подчеркнул глава МИД России.

"В том контексте украинское предложение однозначно означало, что эти гарантии будут правдой, а безопасность всех, включая соседей Украины, будет обеспечиваться на равной и неделимой основе", – отметил министр.

Именно поэтому, подчеркнул Лавров, российская сторона выступает за то, чтобы коллективные гарантии безопасности Украины со стороны Великобритании, Франции и Германии были действительно надежными. Он также назвал путем в никуда обсуждение данного вопроса без России. Он также обратил внимание, что серьезность этой ситуации уже осознают и западные страны, в том числе Штаты.

"Мы не можем согласиться с тем, что теперь предлагается вопросы коллективной безопасности решать без РФ. <...> Мы уже не раз объясняли, что Россия своих интересов не завышает, но наши законные интересы мы будем обеспечивать твердо и жестко", – указал глава российского МИД.

Россия и США договорились о гарантиях безопасности для Украины во время встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Как позже заявил спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф, дальнейшие действия зависят от Киева.

В свою очередь, "коалиция желающих" предложила направить на Украину свои силы сдерживания после завершения боев. Они готовы обеспечить безопасность неба и моря, а также восстановить украинскую армию.

Кроме того, участники коалиции высоко оценили гарантии безопасности от США, указав на то, что европейские страны будут играть важную роль в их реализации. Спустя время Трамп заявил, что Франция и Германия хотят разместить свои войска на Украине после урегулирования конфликта. При этом, по его словам, американских военных на украинской территории не будет.