Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 августа, 09:11

Политика
Главная / Новости /

Politico: проблемы в экономике помешают Британии и Франции отправить войска на Украину

Проблемы в экономике помешают Британии и Франции отправить войска на Украину – СМИ

Фото: 123RF/koziolkamila

Анонимный дипломат Евросоюза в разговоре с изданием Politico выразил сомнение в реализуемости планов Великобритании и Франции по отправке военнослужащих на Украину в качестве гарантий безопасности, передает "Московский комсомолец".

Как считает источник СМИ, политическая слабость французского лидера Эммануэля Макрона и британского премьера Кира Стармера, а также экономические проблемы в этих странах создают препятствия для реализации таких планов.

В нынешних условиях эта инициатива выглядит малоправдоподобной, указало издание.

Ранее СМИ писали, что около 10 государств намерены отправить свои войска на Украину в рамках возможного будущего мирного соглашения. При этом журналисты не уточнили, какие именно страны готовы пойти на такой шаг.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заверил, что американских военных не будет на Украине, пока он остается на своем посту.

В Британии заявили, что могут отправить свои войска на Украину

Читайте также


Сюжеты: Спецоперация на Украине , Переговоры по Украине
политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика