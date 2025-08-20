Politico: проблемы в экономике помешают Британии и Франции отправить войска на Украину

20 августа, 09:11Политика
Анонимный дипломат Евросоюза в разговоре с изданием Politico выразил сомнение в реализуемости планов Великобритании и Франции по отправке военнослужащих на Украину в качестве гарантий безопасности, передает "Московский комсомолец".
Как считает источник СМИ, политическая слабость французского лидера Эммануэля Макрона и британского премьера Кира Стармера, а также экономические проблемы в этих странах создают препятствия для реализации таких планов.
В нынешних условиях эта инициатива выглядит малоправдоподобной, указало издание.
Ранее СМИ писали, что около 10 государств намерены отправить свои войска на Украину в рамках возможного будущего мирного соглашения. При этом журналисты не уточнили, какие именно страны готовы пойти на такой шаг.
В свою очередь, президент США Дональд Трамп заверил, что американских военных не будет на Украине, пока он остается на своем посту.
