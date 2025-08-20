Bloomberg: около 10 стран хотят направить войска на Украину

Фото: 123RF/zyskos

Около 10 стран хотят отправить свои войска на Украину в рамках возможного будущего мирного соглашения, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По информации СМИ, во вторник, 19 августа, европейские чиновники провели совещание, на котором обсуждался конкретный план отправки британских и французских войск на Украину. Также была поднята тема создания "многонациональной группы", состоящей в основном из европейских войск, которую планируется разместить вдали от линии фронта.

При этом агентство не уточняет, какие именно страны готовы пойти на этот шаг.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Франция и Германия планируют разместить свои войска на Украине после урегулирования конфликта. Он отметил, что американских военных не будет на украинской территории, пока он остается на посту президента.