Трамп заявил о невозможности возвращения Крыма Украине

Фото: ТАСС/AP/Alex Brandon

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что невозможно как возвращение Крыма Украине, так и вступление страны в НАТО. Он также напомнил, что Россия является могущественной военной державой, нравится это людям или нет.

Как уточнил американский лидер, он не планирует участвовать в первой возможной встрече Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского, чтобы она прошла в двустороннем формате.

"Я бы не сказал, что они (Россия и Украина. – Прим. ред.) когда-нибудь станут лучшими друзьями, но они делают все правильно, и мы просто будем наблюдать", – заявил Трамп в интервью Fox News.

Решения на переговорах будут принимать Россия и Украина, так как США находятся слишком далеко от места боевых действий. Кроме того, по мнению американского лидера, Зеленский должен продемонстрировать гибкость на переговорах по урегулированию конфликта.

"Я как бы договорился с Путиным и Зеленским, и, знаете, именно они должны принимать решения. Мы находимся в 7 тысячах миль (11,2 тысячи километров. – Прим. ред.) от них, справедливо говоря. Мы потратили при предыдущей администрации 350 миллиардов долларов. Европа тоже потратила много, 100 миллиардов долларов. Но все должно быть наоборот", – добавил он.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сообщал, что встреча Путина и Зеленского может состояться в течение двух недель. По его словам, уже после этого Трамп пригласит их на трехстороннюю встречу. Зеленский говорил, что на ней будут подняты территориальные и другие "чувствительные вопросы".

На Аляске 16 августа состоялся российско-американский саммит. По словам Путина, встреча прошла в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере.

В свою очередь, Трамп заявил, что провел с Путиным "отличные переговоры", и обратил внимание, что у сторон есть шанс достичь мирного урегулирования на Украине.

После этого глава Белого дома встретился в США с Зеленским. В рамках встречи Трамп пригрозил прекратить поддержку Украины. При этом он подчеркнул, что урегулирование ситуации требует проведения трехсторонней встречи.

