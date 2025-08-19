Лавров отметил искреннее желание команды Трампа добиться мира на Украине

Фото: kremlin.ru

После встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске стало ясно, что и сам американский лидер, и его команда искренне стремятся к долгосрочному решению конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала "Россия 24".

В противовес глава ведомства отметил поведение европейских лидеров, настаивавших на немедленном прекращении огня и продолжении поставок оружия Киеву. По словам Лаврова, атмосфера на переговорах с американской стороной была очень позитивной, что отразилось в заявлениях лидеров двух стран.

Также министр отметил, что Трамп после встречи Путиным стал глубже подходить к урегулированию на Украине. По словам Лаврова, лидер Штатов понимает необходимость устранения первопричин конфликта

"И одна из этих первопричин – как раз проблема безопасности России, связанная с тем, что грубейшим образом в течение десятилетий последовательно нарушались дававшиеся нам обязательства не допустить расширения НАТО на восток. Президент отмечал несколько раз, что после этих обещаний было пять волн расширения НАТО", – заявил глава МИД.

Помимо этого, Лавров подчеркнул, что РФ никогда не стремилась просто захватить территории – Крым, Донбасс или Новороссию. Главная цель страны – защита русских людей, исторически проживающих на этих землях.

Российско-американский саммит прошел на Аляске 16 августа. По словам Путина, встреча прошла в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере.

В свою очередь, Трамп заявил, что провел с Путиным "отличные переговоры", и обратил внимание, что у сторон есть шанс достичь мирного урегулирования на Украине.

После этого глава Штатов принял в Белом доме украинского президента Владимира Зеленского. В рамках встречи Трамп пригрозил прекратить поддержку Киева, если не заключит сделку с Зеленским. При этом он подчеркнул, что урегулирование ситуации требует проведения трехсторонней встречи.

Последняя, по данным СМИ, ожидается 22 августа. По словам главы Украины, на ней будут подняты территориальные и другие "чувствительные вопросы".