Путин рассказал Луле да Силве о результатах переговоров с Трампом на Аляске

Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHEMETOV

Владимир Путин в ходе телефонных переговоров рассказал президенту Бразилии Луису Инасиу Лула да Силве о результатах встречи с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу главы бразильской администрации.

Беседа глав государств длилась 30 минут. В ходе этого диалога Путин положительно оценил переговоры со своим американским коллегой.

Кроме того, он отметил вклад Бразилии в деятельной стран "группы мира", которые стремятся к урегулированию конфликта на Украине. В пресс-службе напомнили, что ее создание было совместной инициативой Бразилии и КНР.

В свою очередь, Лула да Силва поблагодарил главу РФ за звонок и подтвердил, что его страна поддерживает все мирные усилия. Он также пожелал сторонам успеха в дальнейших переговорах.

Лидеры России и США встретились на Аляске в ночь на 16 августа. По словам Путина, переговоры прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере.

В свою очередь, Трамп заявил, что провел с Путиным "отличные переговоры", и обратил внимание, что у сторон есть шанс достичь мирного урегулирования на Украине.

Более того, президент США заявил о начале подготовки трехсторонней встречи с Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. Она, по информации СМИ, может пройти 22 августа.