Уиткофф заявил об обсуждении мирной сделки по Украине

Фото: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Мирная сделка урегулирования украинского конфликта уже обсуждается, поэтому необходимость в прекращении боевых действий отсутствует, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в беседе с Fox News.

"Прекращение огня – это, вообще говоря, условие, предваряющее мирную сделку", – подчеркнул он.

По словам спецпредставителя, именно в таком контексте американский лидер Дональд Трамп говорил о прекращении боевых действий. При этом Уиткофф отметил, что глава Соединенных Штатов достиг многого на переговорах с Владимиром Путиным на Аляске, после чего понял, что стороны могут приступить к обсуждению мирной сделки.

Также он обратил внимание, что вступление Украины в ЕС и гарантии безопасности для Киева были одними из тем встречи президентов.

При этом данные гарантии Россия и США по итогу согласовали, а дальнейшие действия в этом вопросе зависят от украинской стороны, подчеркнул ранее Уиткофф.

Саммит представителей Москвы и Вашингтона при участии Путина и Трампа состоялся в Анкоридже в ночь на 16 августа. Как отметил президент РФ, беседа прошла в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере.

По словам американского лидера, саммит стал "отличными переговорами", поэтому у сторон есть шанс достичь мирного урегулирования на Украине. Более того, он заявил о подготовке трехсторонней встречи, которая, согласно данным СМИ, может состояться 22 августа.

Перед этим Трамп намерен принять президента Украины Владимира Зеленского. Они должны обговорить тему территорий при урегулировании конфликта. На переговорах будут присутствовать канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, лидер Финляндии Александр Стубб и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.