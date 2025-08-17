Путин обсудил с Лукашенко и Токаевым итоги переговоров на Аляске

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин обсудил с президентами Белоруссии и Казахстана Александром Лукашенко и Касым-Жомартом Токаевым итоги саммита на Аляске.

Отдельно Путин и Лукашенко поговорили о ситуации в регионе с учетом встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Лидеры также затронули вопросы двухсторонних отношений Москвы и Минска.

В ходе беседы с Токаевым глава государства рассказал об аспектах прошедшего саммита. Президент Казахстана, в свою очередь, отметил, что встреча помогла США лучше понять позицию России по Украине. Токаев добавил, что считает переговоры прорывными в плане укрепления позиций РФ и взаимопонимания в мире.

Российско-американские переговоры прошли в Анкоридже в ночь на 16 августа. После встречи Трамп отметил, что провел "отличные переговоры", и что у сторон есть шанс достичь мирного урегулирования на Украине, однако сделка по прекращению огня пока не достигнута.

При этом американский лидер заявил, что начинается подготовка трехсторонней встречи. СМИ сообщали, что она может состояться в следующую пятницу, 22 августа.

Кроме того, Трамп считает Россию могучей державой, в отличие от Украины, в связи с чем он посоветовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому согласиться на сделку.