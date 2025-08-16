Путин провел совещание по итогам саммита на Аляске

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин провел в Кремле совещание по итогам российско-американских переговоров на Аляске. Он отметил, что визит в США был своевременным и весьма полезным.

По словам президента, в ходе общения с американским коллегой Дональдом Трампом он обсудил возможное разрешение украинского кризиса на справедливой основе. При этом устранение причин конфликта должно быть положено в основу урегулирования, подчеркнул он.

"Мы давно напрямую не вели переговоров подобного рода на таком уровне. Повторяю еще раз, была возможность спокойно, детально еще раз изложить нашу позицию", – уточнил глава государства.

Как отметил Путин, разговор с американской стороной был откровенным и содержательным. По его мнению, это приближает к нужным решениям. Разговор велся практическим по всем направлениям взаимодействия.



"Мы, разумеется, с уважением относимся и к позиции американской администрации, которая видит необходимость скорейшего прекращения боевых действий, ну и мы тоже этого бы хотели и хотели бы перейти к решению всех вопросов мирными средствами", – добавил президент.



В ночь на 16 августа в Анкоридже прошли переговоры между Россией и США по формуле "три на три". Путин сказал, что беседа прошла в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере.

Трамп, в свою очередь, подчеркнул, что провел "отличные переговоры", и что у сторон есть шанс достичь мирного урегулирования на Украине. В то же время сделка по прекращению огня еще не достигнута.

Американский президент заявил европейским лидерами, что признание Украиной всего Донбасса российским поможет быстро достичь урегулирования украинского кризиса.