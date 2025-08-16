16 августа, 18:13Политика
Путин провел совещание по итогам саммита на Аляске
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин провел в Кремле совещание по итогам российско-американских переговоров на Аляске. Он отметил, что визит в США был своевременным и весьма полезным.
По словам президента, в ходе общения с американским коллегой Дональдом Трампом он обсудил возможное разрешение украинского кризиса на справедливой основе. При этом устранение причин конфликта должно быть положено в основу урегулирования, подчеркнул он.
"Мы давно напрямую не вели переговоров подобного рода на таком уровне. Повторяю еще раз, была возможность спокойно, детально еще раз изложить нашу позицию", – уточнил глава государства.
Как отметил Путин, разговор с американской стороной был откровенным и содержательным. По его мнению, это приближает к нужным решениям. Разговор велся практическим по всем направлениям взаимодействия.
"Мы, разумеется, с уважением относимся и к позиции американской администрации, которая видит необходимость скорейшего прекращения боевых действий, ну и мы тоже этого бы хотели и хотели бы перейти к решению всех вопросов мирными средствами", – добавил президент.
В ночь на 16 августа в Анкоридже прошли переговоры между Россией и США по формуле "три на три". Путин сказал, что беседа прошла в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере.
Трамп, в свою очередь, подчеркнул, что провел "отличные переговоры", и что у сторон есть шанс достичь мирного урегулирования на Украине. В то же время сделка по прекращению огня еще не достигнута.
Американский президент заявил европейским лидерами, что признание Украиной всего Донбасса российским поможет быстро достичь урегулирования украинского кризиса.
