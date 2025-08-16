NYT: российско-американский саммит стал дипломатической победой Путина

Фото: kremlin.ru

Прошедший на Аляске саммит России и Соединенных Штатов стал дипломатической победой для Владимира Путина, сообщает американская газета New York Times.

"Встреча стала масштабным дипломатическим предприятием (президента США Дональда. – Прим. ред.) Трампа, не похожим на что-либо, что могли бы попытаться организовать его предшественники, и была воспринята как победа для господина Путина", – говорится в публикации.

По мнению журналистов, российский президент больше не находится в дипломатической изоляции Запада, которая длилась три года.

Между тем ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что российская делегация осталась довольна приемом на Аляске.

"Принимали хорошо, демонстрируя максимальное уважение", – рассказал собеседник агентства.

Переговоры делегаций РФ и США во главе с лидерами стран прошли на Аляске в ночь на 16 августа. Путин заявил, что беседа прошла в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере.

Трамп отмечал, что провел "отличные переговоры", и что у сторон есть шанс достичь мирного урегулирования на Украине, однако сделка по прекращению огня пока не достигнута.

При этом американский лидер заявил, что начинается подготовка трехсторонней встречи. Кроме того, Трамп считает Россию могучей державой, в отличие от Украины, в связи с чем он посоветовал Зеленскому согласиться на эту сделку.

