Трамп анонсировал подготовку встречи с ним, Путиным и Зеленским

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что начинается подготовка трехсторонней встречи с участием его самого, Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского. Об этом он сообщил в интервью Fox News.

"Я хочу там быть, я хочу быть уверенным, что дело будет сделано. И у нас есть довольно хороший шанс сделать это", – подчеркнул Трамп, добавив, что и Москва, и Киев желают его присутствия на переговорах.

Глава Белого дома заявил, что Россия и США очень близки к заключению сделки по Украине. Трамп подчеркнул, что считает Россию могучей державой, в отличие от Украины, в связи с чем он посоветовал Зеленскому согласиться на эту сделку.

Американский лидер также призвал европейские страны "немного поучаствовать" в украинском урегулировании. Однако основная роль должна быть за Путиным и Зеленским.

Между тем Трамп допустил, что может подумать над возможностью усиления давления на Россию и торговых партнеров Москвы в следующие две–три недели.

После прошедших на Аляске переговоров с Путиным Трамп заявил, что теперь договоренность по прекращению конфликта на Украине зависит от Зеленского.

Глава США выразил уверенность, что российский президент хочет добиться договоренности по Украине. Он также отметил, что ему с Путиным удалось во многом согласовать в том числе вопрос о гарантиях безопасности Украины.

Президент РФ подтвердил, что Москва готова работать над безопасностью Украины. Российская сторона искренне заинтересована в том, чтобы положить конец кризису вокруг Украины, добавил Путин.