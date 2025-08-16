Песков назвал позитивным диалог Путина и Трампа

Фото: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели очень позитивный разговор в рамках прошедших на Аляске переговоров. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Это тот самый разговор, который позволяет дальше уверенно вместе идти по пути поиска вариантов урегулирования", – приводит РИА Новости слова пресс-секретаря президента РФ.

Песков добавил, что Путин и Трамп сделали исчерпывающие заявления на пресс-конференции по итогам встречи, поэтому было принято решение отказаться от вопросов журналистов.

Переговоры Путина и Трампа в формате группы "три на три" завершились на Аляске. Президенты общались на протяжении 2 часов 45 минут. Путин отметил, что обсуждения прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере.

Трамп также заявил, что провел отличные, продуктивные переговоры с российской стороной, однако сделки по Украине пока не было достигнуто.

После завершения пресс-конференции официальный саммит РФ и США завершился. Путин сел в свой самолет в аэропорту Анкориджа и покинул Аляску. Трамп также направился в Вашингтон на своем президентском самолете.