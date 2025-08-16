Путин покидает Аляску после переговоров с Трампом

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин покидает Аляску, где прошли его переговоры с лидером США Дональдом Трампом. Российский президент сел в свой самолет в аэропорту Анкориджа. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации NBC News, у Путина с Трампом и прочими членами делегаций был запланирован рабочий обед, однако после встречи и пресс-конференции его отменили.

Путин прибыл в Анкоридж на Аляске для переговоров с Трампом вечером 15 августа. Встреча делегаций во главе с президентами продлилась примерно 2 часа и 45 минут.

По итогам переговоров президент РФ заявил, что Москва готова работать над безопасностью Украины. Российская сторона искренне заинтересована в том, чтобы положить конец кризису вокруг Украины.

Трамп, в свою очередь, отметил, что у сторон появился неплохой шанс достичь мирного урегулирования на Украине, однако сделка по прекращению конфликта пока не достигнута.