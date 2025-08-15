Путин прибыл в Анкоридж и встретился Трампом

Владимир Путин прибыл в Анкоридж на Аляске для переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Политики практически одновременно покинули свои самолеты на военной базе Элмендорф-Ричардсон.

Спустившись по трапам, лидеры направились друг к другу. Трамп аплодисментами поприветствовал Путина, который шел по красной дорожке, затем они пожали друг другу руки. Кроме того, лидеры обменялись парой реплик перед фотографированием и сели в лимузин Cadillac.

Начало их саммита запланировано на 11:30 по местному времени (22:30 по московскому времени). Как сообщил CNN представитель Кремля Дмитрий Песков, на переговорах в формате "три на три" от России, помимо Путина, будут участвовать министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. США представят Трамп, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стивен Уиткофф.

Российско-американский саммит на военной базе Элмендорф-Ричардсон может занять 6–7 часов. США выбрали фразу pursuing peace ("В погоне за миром") в качестве слогана встречи – баннер с ним размещен на площадке переговоров.

Главными темами станут урегулирование конфликта на Украине и развитие сотрудничества между Россией и США. Помимо этого, в ходе встречи будут затронуты другие вопросы международного характера и двустороннее сотрудничество. После переговоров ожидается совместная пресс-конференция лидеров стран.

