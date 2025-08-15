Трамп обсудит вопрос территорий на встрече с Путиным

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп планирует обсудить с Владимиром Путиным вопрос территорий. Об этом он заявил журналистам пресс-пула Белого дома на борту своего самолета во время полета в Анкоридж, где состоятся переговоры, сообщает ТАСС.

"Эти вопросы будут обсуждаться, но решение должна принять Украина. Думаю, они примут правильное решение. Но я не собираюсь вести переговоры от их имени, я здесь, чтобы посадить всех за стол", – пояснил глава США.

Американский лидер намерен обсудить экономическое сотрудничество с Россией, если будет прогресс в ходе переговоров. Он уточнил, что его администрация будет вынуждена ввести антироссийские жесткие экономические санкции, если стороны не достигнут договоренностей в украинском вопросе.

"Я делаю это не ради себя, понятно? Мне это не нужно. Я бы предпочел сосредоточиться на нашей стране, но я делаю это, чтобы спасти много жизней", – сказал глава Белого дома.

По его словам, он одобряет то, что Путин привезет на саммит много бизнесменов.

Кроме того, Трамп допустил в перспективе предоставление Украине от США гарантий безопасности вместе с Европой, однако исключил вариант присоединения страны к НАТО.

Переговоры Путина и Трампа пройдут 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Саммит начнется в 11:00 по местному времени (22:00 по московскому).

Кроме глав государств, на встрече будут присутствовать делегации стран и группа экспертов. С российской стороны в ней примут участие помощник президента Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, глава Минобороны Андрей Белоусов, глава Минфина Антон Силуанов и главный исполнительный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Основными темами саммита станут урегулирование украинского конфликта и развитие сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.

Как отметил Лавров, у России есть аргументы и четкая позиция в контексте кризиса на Украине. Она будет изложена на предстоящих переговорах.