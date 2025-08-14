Ушаков заявил, что центральной темой саммита на Аляске будет урегулирование на Украине

Фото: depositphotos/mariakarabella

Центральной темой саммита Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске будет вопрос урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, передает RT.

Помимо этого, в ходе встречи будут затронуты другие вопросы международного характера, а также двустороннее сотрудничество РФ и США, в том числе в торговой сфере.

Встреча Путина и Трампа начнется 15 августа в 22:30 по московскому времени (11:30 по местному времени) на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске.

Помимо президентов, в переговорах примут участие по 5 членов делегации. Также рядом будет находиться и группа экспертов. В состав российской делегации вошли Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и главный исполнительный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

После Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. Длительность встречи глав государств будет зависеть от того, как пойдет дискуссия.