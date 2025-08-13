Трамп заявил о шансе на вторую встречу по Украине после саммита на Аляске

Фото: 123RF/palinchak

После саммита с Владимиром Путиным на Аляске есть хороший шанс на вторую встречу по Украине, заявил президент США Дональд Трамп во время посещения вашингтонского Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.

Он добавил, что хотел бы "сделать это почти сразу же", если первая встреча пройдет успешно. При этом следующей должна быть встреча между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Сам Трамп будет на ней, если главы двух других государств "захотят", чтобы он присутствовал.

Трамп также подчеркнул, что изначально не рассматривал вариант приглашения Зеленского на встречу с Путиным. По словам главы Белого дома, он с самого начала планировал встретиться с российским президентом, а затем позвонить европейским и украинскому лидерам.

Глава США отметил, что консультация с последними прошла "очень хорошо". Он назвал разговор дружелюбным и оценил его на 10 баллов.

Встреча Путина и Трампа состоится 15 августа в городе Анкоридж на Аляске. Лидеры планируют обсудить пути долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. По мнению представителей Белого дома, цель саммита – лучше понять позицию России для достижения мира.

По информации СМИ, США уже ищут место для трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского. Кроме того, американский лидер сказал президенту Украины, что его цели на саммите на Аляске заключаются в достижении прекращения огня и в лучшем понимании того, возможно ли полноценное мирное соглашение.

Глава Белого дома также заявил, что не может принимать окончательных решений по поводу территорий, но считает такой обмен необходимым для достижения мира.

