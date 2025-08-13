CNN: в США удивились согласию Путина приехать на Аляску для встречи с Трампом

Фото: kremlin.ru

В США чиновники удивились, но при это обрадовались, когда узнали, что Владимир Путин согласился встретиться с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеканал CNN.

Журналисты также напомнили, что переговоры президентов РФ и США пройдут "на земле, которая когда-то была частью Российской империи".

Встреча Путина и Трампа состоится 15 августа в Анкоридже на Аляске. Лидеры двух стран обсудят вопрос долгосрочного урегулирования украинского конфликта. В Белом доме также указали, что цель переговоров между президентами заключается в том, чтобы лучше понять позицию РФ для достижения мира на Украине.

Однако украинский лидер Владимир Зеленский пригрозил не признавать итоги саммита на Аляске. По его словам, встреча Путина и Трампа может быть важна для двустороннего трека, но по украинскому конфликту без представителей Украины стороны "ничего принять не смогут".

В Минобороны РФ предупредили, что киевские власти готовят провокацию для срыва встречи Путина и Трампа. Например, украинские военнослужащие прямо перед саммитом планируют атаковать один из густонаселенных жилых кварталов Харьковской области или больницу с использованием беспилотников и ракет.

