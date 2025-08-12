Зеленский назвал саммит РФ и США "личной победой" Путина

Фото: ТАСС/AP/Pascal Bastien

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин одержал "личную победу", получив приглашение на переговоры с американским лидером Дональдом Трампом в США. Об этом сообщает AFP со ссылкой на слова Зеленского.

По его мнению, таким образом российский президент начинает "выходить из изоляции". Кроме того, данная встреча еще больше задержит введение дополнительных санкций против России, пожаловался Зеленский.

Саммит Путина и Трампа пройдет в пятницу, 15 августа, в Анкоридже на Аляске. Основной темой встречи станет вопрос долгосрочного урегулирования украинского конфликта. В Белом доме подчеркнули, что цель саммита – лучше понять позицию России для достижения мира на Украине.

Между тем Зеленский уже пригрозил не признавать итоги саммита России и США на Аляске. Он отметил, что разговор Путина и Трампа может быть важен для двустороннего трека, однако по вопросу Украины без представителей страны "они ничего принять не смогут".

В Минобороны РФ считают, что власти Украины готовят провокацию для срыва российско-американских переговоров. Информация о подготовке провокации была получена по нескольким каналам. В частности, ВСУ непосредственно перед саммитом атакуют один из густонаселенных жилых кварталов Харьковской области или больницу с применением БПЛА и ракет.