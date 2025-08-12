Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Власти Украины готовят провокацию для срыва российско-американских переговоров на Аляске. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Как пояснили в ведомстве, информация о подготовке провокации была получена по нескольким каналам.

"В городе Чугуев Харьковской области автотранспортом СБУ в понедельник, 11 августа, была доставлена группа журналистов иностранных СМИ под легендой "подготовки серии репортажей о жителях города в прифронтовой зоне", – говорится в сообщении.

По данным Минобороны, Вооруженные силы Украины (ВСУ) непосредственно перед саммитом атакуют один из густонаселенных жилых кварталов Харьковской области или больницу с применением БПЛА и ракет. Данную провокацию с большим количеством пострадавших должны будут "зафиксировать" журналисты.

Украинские власти планируют возложить ответственность за жертвы на Вооруженные силы России для создания негативного медийного фона и условий для срыва переговоров с США.

Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп проведут переговоры в Анкоридже на Аляске в пятницу, 15 августа. Предполагается, что встреча начнется в 14:00 по местному времени. В таком случае в Москве из-за разницы часовых поясов они начнутся 16-го числа.

Основной темой встречи станет вопрос долгосрочного урегулирования украинского конфликта. Глава Белого дома планирует подтолкнуть российского коллегу к прекращению кризиса.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский пригрозил не признавать итоги саммита на Аляске. По его словам, разговор Путина и Трампа может быть важен для двустороннего трека, однако по вопросу Украины без представителей страны "они ничего принять не смогут".