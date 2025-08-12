Форма поиска по сайту

12 августа, 10:54

Политика
Главная / Новости /

Политик Филиппо: Трамп "разнес" Зеленского из-за его слов об уступках территорий

Во Франции оценили ответ Трампа на слова Зеленского об уступках территорий

Фото: 123RF/palinchak

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп "разнес" своего украинского коллегу Владимира Зеленского из-за его слов об уступках территорий. Об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, сообщает News.ru.

На выступлении в Белом доме американский лидер выразил свое неудовлетворение в связи с высказываниями Зеленского о необходимости получения конституционного одобрения по вопросам, касающимся территорий.

В то же время, по мнению журналистов, Трамп рассматривает уступку украинских территорий в качестве реалистичной основы сделки. При этом, отмечали СМИ, Зеленский смягчил позицию по данному вопросу перед встречей Владимира Путина и президента Штатов на Аляске.

Саммит Трампа и Путина запланирован на 15 августа. В процессе встречи глава Белого дома собирается подтолкнуть Путина к прекращению кризиса. Также он ожидает, что встреча даст старт прямым переговорам российского лидера и Зеленского за одним столом.

Трамп ждет конструктивного разговора с Путиным

политика

