Milliyet: Путин сядет за стол переговоров с Трампом на Аляске как победитель

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин сядет за стол переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске как победитель, передает издание Milliyet.

Автор материала Озай Шендир сравнил политику Трампа с игрой в покер, а действия Путина с шахматами. По его словам, американский президент блефует, делает олл-ин, чтобы выйти из игры, в то время как глава РФ просчитывает ходы, не верит в удачу и по анализу противников определяет стратегию.

Журналист подчеркнул, что с начала украинского конфликта Запад действует как блок против России. Однако в настоящий момент западные страны пребывают в замешательстве, а Евросоюз (ЕС) просит Трампа не соглашаться на какой-либо план без консультации с Украиной.

При этом, отметил Шендир, ЕС и президент Украины Владимир Зеленский считают, что ни одна территория не должна быть потеряна. В то же время американский лидер рассматривает уступку украинских территорий в качестве реалистичной основы сделки.

"Трамп полагает, что Россия уже пошла на уступки, не оккупировав всю Украину, и против того, чтобы нынешняя линия фронта проходила по российской границе", – добавил автор статьи.

"Единственный выигрыш" России – это не распад Запада, заявил он и отметил, что Зеленский не получал приглашение на встречу глав государств на Аляске, где должна решиться судьба Украины.

В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте рассказал, что саммит Путина и Трампа может стать началом диалога по обмену территориями России и Украины, сообщает Life.ru со ссылкой на ABC.

По словам Рютте, темами переговоров могли бы стать вопросы обеспечения безопасности Украины. В частности, Киев может признать контроль Москвы над потерянными регионами, но при этом не отказаться от суверенитета над ними.

"Когда речь пойдет о территориальном вопросе, о признании, возможно, в будущей сделке, что Россия де-факто контролирует часть территории Украины, это должно быть фактическое признание, а не политическое признание де-юре", – указал генсек.

Тем временем газета Die Zeit утверждает, что Европа будет сотрудничать с Украиной, чтобы не допустить реализации миротворческих планов Трампа в урегулировании конфликта, передает радиостанция "Комсомольская правда".

При этом насколько администрация главы Штатов будет принимать во внимание требования европейских политиков и отказ Украины от территориальных уступок, до сих пор остается неясным.

"Мягкому пути лести и компромиссов, которому следуют сейчас, будет положен конец", – говорится в материале.

Саммит Путина и Трампа на Аляске запланирован на 15 августа. Как уточнял вице-президент США Джей Ди Вэнс, договоренность об организации встречи стала серьезным прорывом для американской дипломатии.

По данным СМИ, администрация США может пригласить Зеленского на эту встречу, однако окончательного решения пока нет. Глава Белого дома заявлял, что готов рассмотреть идею проведения трехсторонних переговоров с президентом РФ и украинским лидером на Аляске.