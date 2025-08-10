Вэнс: встреча Путина и Зеленского до разговора с Трампом не была бы продуктивной

Фото: ТАСС/AP/Matt Rourke

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News назвал непродуктивным предложение о проведении встречи Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского до переговоров президента России и главы Белого дома Дональда Трампа.

При этом Вэнс уточнил, что Штаты продолжают взаимодействовать с украинской стороной. По его словам, контакты с Киевом поддерживает он и американский госсекретарь Марко Рубио.

Между тем вице-президент США назвал договоренность об организации встречи между Путиным и Трампом серьезным прорывом для американской дипломатии. Несмотря на это, Вэнс рассказал о сомнениях главы Белого дома по поводу успехов в переговорах по Украине.

"Президент сказал мне сегодня: "Может быть, это сработает. Может быть, нет. Но попробовать стоит", – заявил вице-президент США, комментируя предстоящую встречу Путина и Трампа.

Вэнс подчеркнул, что Штаты будут продолжать оказывать дипломатическое влияние для того, чтобы завершить конфликт на Украине.

"Если взять нынешнюю линию соприкосновения между Россией и Украиной, мы попробуем достичь урегулирования, с которым и русские и украинцы могли бы жить относительно мирно", – подытожил вице-президент США.

Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа после визита в Москву спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа, который состоялся 6 августа.

Через некоторое время глава Белого дома сообщил, что его встреча с Путиным пройдет на Аляске 15 августа. Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил эту информацию, заявив, что стороны в ближайшие дни будут заниматься подготовкой переговоров.

СМИ предположили, что администрация США может пригласить Зеленского на встречу Путина и Трампа. Однако окончательного решения по этому поводу еще нет. Глава Белого дома заявлял, что готов рассмотреть идею проведения трехсторонних переговоров с президентом РФ и украинским лидером на Аляске.

