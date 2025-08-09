Трамп рассчитывает встретиться с Путиным на Аляске 15 августа

Фото: depositphotos/actionsports

Встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с Владимиром Путиным состоится на Аляске 15 августа. Об этом американский лидер объявил в соцсети Truth Social.

При этом он отметил, что дополнительная информация о встрече будет приведена несколько позже.

Ранее Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа после визита в Москву спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа 6 августа. В настоящий момент стороны работают над ее параметрами.

Как отмечают СМИ, Россия и США планируют заключить перемирие, с помощью которого удалось бы закрепить территориальные успехи РФ на Украине. По мнению экспертов, Москва и Вашингтон надеются добиться этого в рамках соглашения о прекращении конфликта на Украине. Речь идет о территориях, которые перешли под контроль российской стороны за время проведения спецоперации.