Трамп рассчитывает встретиться с Путиным на Аляске 15 августа
Фото: depositphotos/actionsports
Встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с Владимиром Путиным состоится на Аляске 15 августа. Об этом американский лидер объявил в соцсети Truth Social.
При этом он отметил, что дополнительная информация о встрече будет приведена несколько позже.
Ранее Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа после визита в Москву спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа 6 августа. В настоящий момент стороны работают над ее параметрами.
Как отмечают СМИ, Россия и США планируют заключить перемирие, с помощью которого удалось бы закрепить территориальные успехи РФ на Украине. По мнению экспертов, Москва и Вашингтон надеются добиться этого в рамках соглашения о прекращении конфликта на Украине. Речь идет о территориях, которые перешли под контроль российской стороны за время проведения спецоперации.
