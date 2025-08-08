Bloomberg: Россия и США планируют перемирие для закрепления территорий за РФ

Фото: 123RF/ruskpp

Россия и США "планируют перемирие", с помощью которого удалось бы закрепить территориальные успехи РФ на Украине, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на агентство Bloomberg, которое выяснило это у своих источников.

Как рассказали собеседники журналистов, Москва и Вашингтон надеются добиться этого в рамках соглашения о прекращении конфликта на Украине. Речь идет о территориях, которые перешли под контроль российской стороны за время проведения спецоперации.

Уточняется, что официальные лица США и России уже приступили к работе над соглашением, чтобы представить его к запланированной встрече Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа.

РФ и США согласовали договоренность о встрече глав двух государств после визита в Москву спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа.

В настоящий период стороны работают над ее параметрами. Российские СМИ утверждают, что переговоры могут пройти уже в конце следующей недели.

Путин намекал, что ОАЭ является одним из самых подходящих мест для встречи с Трампом. Он также затронул тему возможной встречи с Зеленским, указав, что в целом не имеет ничего против. Однако, по его словам, для таких переговоров должны быть созданы условия.

