ТАСС: встречу Путина и Трампа можно ожидать в конце следующей недели

Фото: ТАСС/АР/Susan Walsh Кредит

Встреча Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может пройти в конце следующей недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа после визита в Москву спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа 6 августа. В настоящий момент стороны работают над ее параметрами.

Путин намекал, что ОАЭ является одним из самых подходящих мест для встречи с Трампом. СМИ предполагали, что переговоры российского лидера и президента США могут пройти в понедельник, 11 августа.

Среди возможных мест для проведения мероприятия журналисты называли Рим. Однако Россия выступила против этой площадки, так как считает Италию "страной, слишком явно выступающей на стороне Украины".

Еще одним препятствием в СМИ сочли ордер Международного уголовного суда на арест президента России, выданный в 2023 году. Журналисты предположили, что встреча может состояться в одной из арабских стран.