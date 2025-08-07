Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Россия и США согласовали договоренность о встрече Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

"По предложению американской стороны была в принципе согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне", – приводит ТАСС его слова.

Стороны приступили к конкретной проработке параметров встречи. Ушаков добавил, что место проведения мероприятия уже согласовано, но о нем объявят позже. При этом он подтвердил, что следующая неделя была обозначена как ориентир для встречи президентов. Сколько дней займет подготовка, определить трудно.

Вместе с тем помощник российского лидера подчеркнул, что встреча Путина и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа прошла конструктивно, обе стороны могут быть удовлетворены итогами разговора. На ней обсуждалась дальнейшая совместная работа по урегулированию украинского кризиса.

На встрече было отмечено, что российско-американские отношения могут выстраиваться по взаимовыгодному сценарию, отличающемуся от последних лет.

"Что касается варианта трехсторонней встречи (Путина, Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. – Прим. ред.), о которой вчера почему-то заговорили в Вашингтоне, то этот вариант был просто упомянут американским представителем в ходе встречи в Кремле. Но этот вариант конкретно не обсуждался", – пояснил Ушаков, добавив, что российская сторона оставила этот вариант без комментария.

Он подчеркнул, что в России предлагают прежде всего сконцентрировать внимание на подготовке встречи с Трампом и считают главным, чтобы эта встреча была "успешной и результативной".

Путин 6 августа провел в Москве переговоры с Уиткоффом. Встреча длилась около трех часов. На ней также присутствовали Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Трамп назвал прошедший разговор продуктивным. Он отметил, что сторонам удалось достичь "большого прогресса". Американский президент также проинформировал ряд союзников в США и Европе о результатах переговоров.

При этом в СМИ появилась информация о том, что глава Белого дома планирует на следующей неделе провести личную встречу с президентом России. Согласно данным New York Times, Трамп рассказал об этом во время телефонного разговора с европейскими лидерами.