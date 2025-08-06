NYT: Трамп планирует встретиться с Путиным на следующей неделе

Фото: 123RF/palinchak

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует на следующей неделе провести личную встречу с Владимиром Путиным. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на свои источники.

По информации издания, Трамп рассказал о своих планах во время телефонного разговора с европейскими лидерами. Предположительно, в беседе участвовали главы Великобритании, Германии, генсек НАТО и президент Украины Владимир Зеленский.

Также пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт выступила с заявлением о том, что Россия выражает желание провести встречу с Трампом. Она подчеркнула, что американский президент открыт к диалогу. Однако место встречи двух президентов еще не определенно.

Кроме того, СМИ сообщают, что после личной встречи с Путиным, Трамп планирует провести трехсторонние переговоры с Зеленским. При этом отмечается, что представители Евросоюза не будут участвовать в этих встречах.

Ранее Владимир Путин провел в Москве переговоры со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом. Встреча длилась около 3 часов. На ней присутствовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Ушаков заявил, что прошедший разговор полезным и конструктивным. По его словам, во время беседы были затронуты темы украинского кризиса и перспективы возможного сотрудничества США и России.

Позже Трамп назвал встречу Уиткоффа и Путина продуктивной. Он отметил, что сторонам удалось достичь "большого прогресса". Американский президент также проинформировал ряд союзников в США и Европе о результатах переговоров.