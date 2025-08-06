Кремль подробнее расскажет о переговорах с Уиткоффом, когда о них доложат Трампу

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Кремль даст подробный комментарий о разговоре Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом после того, как последний обсудит итоги встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, к настоящему моменту главе Белого дома не сообщили о результатах разговора спецпосланника с российским лидером. В связи с этим помощник президента РФ указал, что сейчас не подходящее время для комментирования переговоров.

"Посмотрим, когда Уиткофф сможет доложить о состоявшемся сегодня разговоре Трампу", – отметил Ушаков, добавив, что Путин владеет полной информацией.

Он уточнил, что со стороны России были переданы некоторые сигналы. Москва также получила их от Трампа.

Спецпосланник президента США прилетел в Москву утром 6 августа. Американский лидер заявлял, что дальнейшие действия по конфликту на Украине будут зависеть от этой встречи. Сам Уиткофф выражал надежду на достижение мира до завершения срока полномочий Трампа.

Беседа Путина и Уиткоффа прошла в представительском кабинете в Кремле и продолжалась около 3 часов. На встрече также присутствовали Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Помощник президента РФ охарактеризовал разговор Путина и Уиткоффа как полезный и конструктивный. По его словам, российскому президенту и спецпосланнику американского лидера удалось обсудить конфликт на Украине и перспективы возможного развития сотрудничества США и РФ.